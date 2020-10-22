Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

Минюст включил в список экстремистских материалов две песни рок-группы "Электрические партизаны", основанной бывшим гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылёвым. Под запрет попали композиции "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F.)".

Они были признаны экстремистскими по решению Железнодорожного районного суда города Пензы от 6 августа 2020 года. Суд нашел в песнях призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей, а также положительную оценку идеологии насилия.

В запретный список Минюста композиции попали 19 октября. Роскомнадзору постановили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.

Курылёв собрал "Электрических партизан" в 2004 году после ухода из ДДТ. В отличие от его предыдущих проектов большинство текстов песен новой группы были политизированы. Сам Курылёв в 2010-х годах время от времени выступал на митингах анархистов. В 2016 году Электрические партизаны стали инициаторами антимилитаристского объединения музыкантов "антиПрмия" и антивоенного фестиваля "Дадим миру шанс".

Фото: vk.com/ ЭлектропартиZаны