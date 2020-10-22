18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:47

Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

фото ЗакС политика Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

Минюст включил в список экстремистских материалов две песни рок-группы "Электрические партизаны", основанной бывшим гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылёвым. Под запрет попали композиции "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F.)". 

Они были признаны экстремистскими по решению Железнодорожного районного суда города Пензы от 6 августа 2020 года. Суд нашел в песнях призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей, а также положительную оценку идеологии насилия. 

В запретный список Минюста композиции попали 19 октября. Роскомнадзору постановили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете. 

Курылёв собрал "Электрических партизан" в 2004 году после ухода из ДДТ. В отличие от его предыдущих проектов большинство текстов песен новой группы были политизированы. Сам Курылёв в 2010-х годах время от времени выступал на митингах анархистов. В 2016 году Электрические партизаны стали инициаторами антимилитаристского объединения музыкантов "антиПрмия" и антивоенного фестиваля "Дадим миру шанс".

Фото: vk.com/ ЭлектропартиZаны

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:58 Смольный передал в кабмин идею Шишкиной о лишении управляющих компаний иммунитета от проверок

11:56 Муниципал: На складе в Ленобласти нашли бюллетени, из-за которых судились в МО № 72

11:28 СК поручил разобраться с разрушением Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

11:27 Бывшего заместителя Золотова задержали в рамках дела о мошенничестве

10:55 Коронавирус выявлен у почти 16 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 697 заболевших

10:47 Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

10:41 Петербуржцам без масок откажут в проезде на общественном транспорте

10:21 Опробовавший на себе вакцину думский эсер заразился коронавирусом

9:51 В Смольном объяснили возросшую смертность от COVID-19

9:26 Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" опустел: из-за отсутствия лицензии уехали и врачи, и пациенты

21 октября, 20:54 Смольный подтвердил продление школьных каникул в Петербурге на две недели

21 октября, 20:27 Пригожин потребовал 5 млн рублей в суде от Максима Шевченко

21 октября, 19:55 Рухнувший под Вологдой вертолет достали из реки

21 октября, 19:31 Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых прошел первое чтение в Госдуме

21 октября, 18:58 Архангельская область обогатилась несколькими новыми топонимами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru