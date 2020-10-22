18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:28

СК поручил разобраться с разрушением Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

фото ЗакС политика СК поручил разобраться с разрушением Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин велел изучить ситуацию с затянувшейся реконструкцией и демонтажем памятника архитектуры Александровских ворот Охтинских пороховых заводов, извещает пресс-служба ведомства.

В комментарии СК указывается, что компания, арендующая постройку, приступила к реставрации объекта, не получив соответствующего разрешения, вследствие чего началось разрушение ворот.

"Вместо спасения арендатор, не согласовав какую-либо документацию и не получив разрешения на производство работ, начал реставрацию, чем практически разрушил объект", - указали в Следкоме.

Бастрыкин поручил петербургскому управлению СК разобраться в ситуации, провести проверку (если потребуется) и отчитаться федеральному представительству в Москве.

Напомним, ранее активисты уже привлекали внимание к проводимым на воротах работам, так как нынешний арендатор объекта, бизнесмен Игорь Водопьянов, решил их демонтировать. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 октября, 20:27 Пригожин потребовал 5 млн рублей в суде от Максима Шевченко

21 октября, 19:55 Рухнувший под Вологдой вертолет достали из реки

21 октября, 19:31 Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых прошел первое чтение в Госдуме

21 октября, 17:26 Центр Вредена отменил закупку частей человеческих тел почти на 13 млн рублей

21 октября, 15:48 В Ленобласти появился комитет по охране и реставрации памятников

21 октября, 13:26 Чубайс: Любовь к русскому северу - не повод назначать меня начальником Арктики

21 октября, 13:02 Ефремов выплатил по миллиону рублей пострадавшим по делу о ДТП

21 октября, 12:30 СМИ: Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано"

20 октября, 20:55 СК возбудил дело о крушении вертолета под Вологдой и смерти главы резиденции Деда Мороза

20 октября, 19:19 Генпрокуратура направила еще одно дело экс-главы Коми Гайзера в суд


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:58 Смольный передал в кабмин идею Шишкиной о лишении управляющих компаний иммунитета от проверок

11:56 Муниципал: На складе в Ленобласти нашли бюллетени, из-за которых судились в МО № 72

11:28 СК поручил разобраться с разрушением Александровских ворот Охтинских пороховых заводов

11:27 Бывшего заместителя Золотова задержали в рамках дела о мошенничестве

10:55 Коронавирус выявлен у почти 16 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 697 заболевших

10:47 Песни петербургской группы "Электрические партизаны" признали экстремистскими

10:41 Петербуржцам без масок откажут в проезде на общественном транспорте

10:21 Опробовавший на себе вакцину думский эсер заразился коронавирусом

9:51 В Смольном объяснили возросшую смертность от COVID-19

9:26 Временный "ковидарий" в "Ленэкспо" опустел: из-за отсутствия лицензии уехали и врачи, и пациенты

21 октября, 20:54 Смольный подтвердил продление школьных каникул в Петербурге на две недели

21 октября, 20:27 Пригожин потребовал 5 млн рублей в суде от Максима Шевченко

21 октября, 19:55 Рухнувший под Вологдой вертолет достали из реки

21 октября, 19:31 Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых прошел первое чтение в Госдуме

21 октября, 18:58 Архангельская область обогатилась несколькими новыми топонимами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru