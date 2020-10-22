Смольный передал в кабмин идею Шишкиной о лишении управляющих компаний иммунитета от проверок

Чиновники из петербургской администрации согласились с соображениями лидера городских справедливороссов Марины Шишкиной, считающей, что управляющим компаниям нельзя давать расслабляться и что "поблажки" в виде отсутствия проверок на период пандемии ввели для них напрасно. Теперь вопрос о соответствующей корректировке весеннего правительственного постановления рассмотрят уже в Минэкономразвития.

"Семимесячный мораторий на проверки управляющих компаний уже нанес заметный ущерб как жилому фонду, так и кошелькам граждан. Никто не может сказать, как сложится эпидемическая ситуация в ближайшее время, но очевидно, что сохранение этой меры в отношении УК до конца 2020 года и дальнейшее продление ее действия значительно усугубят ситуацию с содержанием жилого фонда и могут стать причиной дополнительной социальной напряженности", - считает Шишкина.

Политик подкрепляет свою инициативу имеющимися у нее статистическими данными, полученными, в свою очередь, у Жилищной инспекции. С начала пандемии управляющие компании получили почти 200 предписаний об устранении нарушений, а административных дел в их отношении возбудили почти тысячу. Всего же с конца марта и по начало октября жилинспекция приняла почти 19 тысяч обращений от петербуржцев. Распространились такие явления, как несвоевременные уборка и ремонт, а также начисления коммунальных платежей, вызывающие у граждан серьезные вопросы.

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