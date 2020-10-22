У петербургских членов "Открытой России" пытались взломать Telegram-аккаунты

Минувшей ночью хакеры попытались заполучить доступ к Telegram-аккаунтам четырех членов "Открытой России", поделилась с "МБХ медиа" председатель организации Анастасия Буракова.

"Это Андрей Пивоваров, я, Ксения Лаврова и Сергей Кузин. Всем пришло сообщение об уведомлении безопасности Telegram, у всех было написано, что код из смс был введен верно, но из-за сложных паролей вход не был выполнен. Если бы не было двухфакторной аутентификации, то смогли бы зайти. Возникает вопрос к российским операторам - у всех они разные", - пояснила Буракова.

Кроме того, добавила общественница, у неё и Пивоварова пытались также взломать и почтовые аккаунты. Буракова увидела в инциденте политический подтекст.

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