Суд признал, что Балтийская таможня незаконно хранила изъятые товары

Антимонопольное дело в отношении Балтийской таможни, которая, по мнению петербургского УФАС, в 2019 году за деньги и в нарушение закона хранила изъятые товары, дошло до суда. Суд с аргументами ведомства окончательно согласился, отклонив апелляцию ООО "Валро" и ООО "Партнер" - компаний, у которых таможенники безвозмездно хранили конфискат.

Характерно, что деньги за услугу хранения в своей повседневной практике обе фирмы не брали только с таможни. При этом владельцы изываемых товаров должны были платить за хранение суммы, превышающие средние на этом рынке. Примечательно также, что контракт с ООО "Валро" и ООО "Партнер" был заключен без каких-либо конкурсных процедур.

"Балтийская таможня публично не объявила о своей потребности в услугах по хранению, сообщив их только ООО "Валро" и ООО "Партнер", таким образом ограничив доступ на рынок оказания услуг хранения иным хозяйствующим субъектам-конкурентам", - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Теперь таможенники должны будут расторгнуть договора с двумя фирмами и провести открытый конкурс.