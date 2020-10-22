Глава Минздрава ушел на карантин: член его семьи заразился COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о том, что временно переходит на удаленный режим работы по той причине, что один из его домочадцев подхватил коронавирусную инфекцию. Информацию опубликовал "Интерфакс" со ссылкой на помощника министра, Алексея Кузнецова.

"Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сообщил помощник.

Ранее в аналогичной ситуации оказывалась другой член кабмина, глава Мининстерства культуры Ольга Любимова. До нее из-за COVID-19 на карантин уходили глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минстроя Владимир Якушев и председатель правительства Михаил Мишустин.

В России в последние дни суточная заболеваемость составляет более 15 тысяч случаев, что превышает пиковые показатели весны.