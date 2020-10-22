"Время уговоров прошло": Смольный участит проверки предприятий из-за ситуации с COVID

С 26 октября в Петербурге будут чаще проверять организации и предприятия на наличия средств индивидуальной защиты у сотрудников, дезинфекции помещений и соблюдение других стандартов безопасной деятельности, сообщили в Смольном.

Необходимость в усилении контроля связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Однако вице-губернатор Евгений Елин заверил, что приостанавливать работу предприятий как во время первой волны коронавируса в городском правительстве не намерены.

"Время уговоров и предупреждений закончилось. С 26 октября будем принимать самые жесткие меры в отношении организаций, которые не выполняют стандарты безопасной деятельности. Ситуация требует дисциплины и ответственности от всех петербуржцев. Следование простым правилам позволит нам не приостанавливать работу организаций, как весной. Это было трудное время для всех горожан, для медиков, для экономики Петербурга. Сейчас еще есть шанс избежать тотальных закрытий", - заявил Елин.

Напомним, ранее другой вице-губернатор Олег Эргашев признал, что сейчас в Петербурге "можно говорить о некой второй волне" распространения коронавирусной инфекции. За 21 октября в городе было зарегистрировано 697 новых случаев заражения COVID-19. Это наибольший показатель за все время наблюдений.

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