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13:29

Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

фото ЗакС политика Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

Депутату петербургского парламента Борису Вишневскому ответили из подразделения Следственного комитета на требование о возбуждении уголовного дела в связи с резонансным отравлением оппозиционера Алексея Навального, которое случилось 20 августа в Сибири. Ответ регионального транспортного следственного управления гласит, что в письме петербуржца нет "сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, в том числе подследственных СК".

Вишневский сильно недоволен ходом переписки, поскольку оппоненты, по его наблюдениям, путаются в понятиях: в письме упоминается полицейская проверка "по факту отравления", а значит, делает вывод депутат, обстоятельства, указывающие на признаки преступления, у силовиков все же имеются.

"Какие еще нужны "сведения, указывающие на признаки", если человек больше двух недель был в коме? Конечно, напишу "вышестоящему руководителю", то есть опять Бастрыкину. Но какой же это гребаный стыд – отрицать очевидное и не возбуждать дело", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Напомним, что, несмотря на резкое ухудшение здоровья Навального на территории Сибири, РФ продолжает настаивать на своей непричастности к инциденту. Между тем, Германия, на территории которой лечили политика, и другие члены Евросоюза ввели санкции против шести высокопоставленных россиян, которых они связывают с отравлением. Среди них - первый замглавы президентской администрации Сергей Кмириенко и директор ФСБ Александр Бортников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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