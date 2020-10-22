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13:49

Плату за капремонт в Петербурге могут поднять еще на три рубля

фото ЗакС политика Плату за капремонт в Петербурге могут поднять еще на три рубля

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов для петербуржцев с 2021 году планируется поднять на три рубля, в случае если необходимую сумму не предоставит Смольный, сообщил депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский.

По его словам, информацию о возможном повышении 22 октября озвучил председатель жилищного комитета Виктор Борщев на заседании парламентской комиссии по социальной политике.

"Жилкому надо дополнительно 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сейчас в проекте бюджета на эти цели – НОЛЬ. Отвечая на мой вопрос, глава Жилкома Валерий Борщев сказал, что если эти деньги не будут выделены при втором чтении, плата за капремонт должна быть повышена на 3 рубля с кв. метра (сейчас она от 8 до 9 руб. с метра)", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что намерен внести поправку в проект бюджета о выделении 3,5 млрд рублей в Фонд капитального ремонта, чтобы плата, взимаемая с петербуржцев осталась прежней. "Яблоник" выразил надежду, что с аналогичной поправкой выступит и губернатор Александр Беглов.

Напомним, до начала 2020 года взнос на капремонт в Петербурге составлял 4-5 рублей с квадратного метра. О том, что в бюджете на 2021 год не предусмотрены субсидии Фонду капремонта в Смольном объявили еще в сентябре.


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