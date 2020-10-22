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13:58

В Петербурге пройдут читки имён жертв политрепрессий

фото ЗакС политика В Петербурге пройдут читки имён жертв политрепрессий

В пятницу, 30 октября, в Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, известил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, которого цитирует "Интерфакс".

"28 лет уже в нашем городе мы говорим о репрессиях, сталинских и последующих. Это тяжелейшие страницы нашей истории. Потомки и молодежь должны об этом знать. Много фальсификаций происходит в наше время, некоторые пытаются оправдать террор великими идеями, в то время как были уничтожены целые классы: казачество, крестьянство, офицерство", - напомнил Ржаненков.

На сегодняшний день в городе не Неве проживают 8,5 тысяч граждан, столкнувшихся с террором в советское время, отметил чиновник.

По устоявшейся традиции, 30 числа в память о репрессированных возложат цветы к Соловецкому камню - там же зачитают их имена; Смольный организует также поездку на Левашовскую пустынь, где лежат тела 70 тысяч расстрелянных жителей города.

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов добавил также, что 5 лет назад в городе была учреждена программа по увековечиванию памяти жертв политрепрессий.

"Первые жертвы террора, которые были найдены у Петропавловской крепости, до сих пор не захоронены, хотя было выбрано место - кладбище 9 января. Остаются без хозяина многие памятники, например, памятник на Воскресенской набережной, на Левашовском кладбище в негодность пришла звонница. Поэтому в Петербурге надо активизировать эту работу. Я надеюсь, мы сможем это сделать после коронавирусных сложностей", - поведал о планах Шишлов.

Кроме читки имён у Соловецкого камня, фамилии погибших озвучат также у памятника Достоевскому с 17:00 до 19:00.

Добавим также, недавно в Петербурге разгорелся скандал из-за демонтированных табличек "Последнего адреса" на улице Рубинштейна, 23. Люди, запечатленные на табличках, проживали в этом здании 1930-е годы. Позже в соцсетях некоторые горожане поддержали демонтаж. Появились комментарии о том, что на табличках были имена "врагов народа" и "еврейские фамилии".

В управляющей компании пообещали ЗАКС.Ру, что после ремонта здания таблички будут возвращены на место.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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