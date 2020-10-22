Бывшего депутата Анатолия Быкова перевели под домашний арест

Красноярский краевой суд изменил решил перевести предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова, обвиняемого в организации ряда убийств, под домашний арест, информирует ТАСС.

"Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест", - пояснил собеседник агентства, уточнив, что Быкову запрещен ряд определенных действий.

Напомним, Быкову инкриминируют организацию убийств двух человек (пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР).

По версии СК, Быков после ссоры с членом своей преступной группировки Александром Наумовым заказал его убийство, а также убийство его друга Кирилла Войтенко, своему знакомому Владимиру Татаренкову.

Кроме того, в отношении бывшего депутата красноярского заксобрания расследуются ещё два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, пункт "з" часть 2 статьи 105 УК). Как полагают следователи, с 1993 по 1995 годы Быков решил стать лидером в криминальной среде региона, а также усилить контроль за деятельностью участников локальных ОПГ и извлечь из этого материальную выгоду, сплотил вокруг себя различного рода бандитов.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").