Дмитриева ждет скорейшей передачи части Баболовского парка в федеральную собственность

Петербургский депутат Оксана Дмитриева направила главе комитета имущественных отношений Леониду Кулакову обращение, в котором она интересуется судьбой двух земельных участков в Пушкинском районе, расположенных на территории Баболовского лесопарка. Последний, в свою очередь, признан памятником культурного наследия федерального значения.

Политик просит дать ей понять, почему участки не передали в пользование ГМЗ "Царское село" и не перевели в федеральную собственность, хотя решение об этом было принято чиновниками еще в прошлом году. Дмитриева напоминает, что, собственно, для этой цели оба участка ранее и сформировали.

"Я прошу Комитет имущественных отношений дать разъяснения по этому вопросу и завершить процедуру передачи", - говорится в документе.

В письме депутат также указывает на то, что похожая ситуация возникла с другими участками парка в 2014 году, но для них, пусть и с четырехлетней задержкой, все же удалось поменять собственника.

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