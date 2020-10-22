В Ленобласти за 3 млн евро возведут комплекс по переработке отходов животноводства

В Приозерском районе Ленобласти, близ посёлка Плодовое, появится завод по переработке биологических отходов животноводства, информирует "Интерфакс".

Предприятие возведут за 3,15 млн евро, из которых 2,85 млн составляют вложения в инфраструктурные решения. На обозначенные цели АО "ПЗ Первомайский", на чьей базе и строится комплекс, выделило 41 млн рублей.

Работами занимается ООО строительная компания "Ломоносовская". Срок завершения возведения объекта - весна 2022 года.

"Комплекс станет пилотным объектом, примером эффективного обращения с биоотходами. Его реализация увеличит долю утилизированного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота в Приозерском районе до 80%, снизит негативное воздействие на окружающую среду на 30%, в целом улучшит экологическое состояние бассейна Балтийского моря", - поделились перспективами в пресс-службе правительства Ленобласти.