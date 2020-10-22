В Петербурге стартовал конкурс на лучший "народный логотип" для общественного транспорта

Комитет по транспорту совместно с подведомственным учреждением "Организатор перевозок" начал принимать работы на новый конкурс, по результатам которого жюри выберет лучший логотип для всего наземного общественного транспорта в Петербурге. Работы принимают до 23 ноября у всех совершеннолетних граждан, а также у организаций. В выборе победителя можно будет также принять участи посредством интернет-голосования.

"Создание легко узнаваемого, оригинального и лаконичного товарного знака поможет консолидации всех видов городского общественного транспорта в единую систему с удобной навигацией, понятной и петербуржцам, и жителям города", - гласит сообщение ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что жюри будет склонно отдавать предпочтение скорее тем визуальным работам, в которых будут задействованы традиционные архитектурные символы города. Впоследствии логотип станет составной частью дизайна всех автобусов, трамваев и троллейбусов, а также будет использоваться в оформлении остановок и даже формы, которую носят сотрудники транспортных предприятий.