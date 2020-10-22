"Я прекращаю отношения с алкоголем": Михаилу Ефремову сократили на полгода срок пребывания в колонии

Городской суд Москвы на полгода - до 7,5 лет - смягчил срок пребывания в колонии для актёра Михаила Ефремова в рамках дела о смертельном ДТП в центре столицы, делится "МБХ медиа".

Защитник Ефремова Пётр Хархорин запрашивал для него наказание, не связанное с лишением свободы. Он указал, что актёр получил весьма большой срок за участие в дорожно-транспортном происшествии, повлёкшем смерть одного из участников. "Рекордсмен среди осужденных по ДТП", - отметил он.

Другой адвокат Ефремова Владимир Васильев заверял судью, что Ефремов совершил преступление по неосторожности, и никакого умысла в его действиях не было. Он, в свою очередь, настаивал на том, чтобы деятелю культуры сократили срок до 4 лет условно либо отправили его в колонию-поселение.

Сам Ефремов попросил суд отпустить его из "неволи".

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. Я был беззаботным актером, весельчаком и работящим. Теперь я мало сплю и постоянно думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли когда-то еще сяду за руль. Также я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца", - сообщил он на заседании, заявив также о готовности установить надгробынй памятник погибшему Сергею Захарову.

Ранее, напомним, Ефремов выплатил ещё трем пострадавшим в рамках обозначенного дела по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Актёр, напомним, получил 8 лет колонии в рамках дела о смертельном ДТП, виновником которого он признан. Будучи нетрезвым, он сел за руль и, совершив неудачный манёвр, вылетел на полосу встречного движения, где врезался в фургон, управляемый курьером Сергеем Захаровым.