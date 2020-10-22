На Удельной сгорело дореволюционное здание

Примыкающий к железнодорожным путям у станции Удельная старинный деревянный дом по адресу Фермское шоссе, 35-37 сгорел утром 22 октября, передает строительное издание "Канонер". Другим его "соседом" была отделенная забором автозаправочная станция.

Издание обращает внимание, что показательна судьба похожего дома на этом участке, которую арендует у города ООО "Стронг". В 2014 году деревянная постройка дореволюционных времен тоже заполыхала, после чего ее руины уничтожили и на их месте начали возводить новое сооружение.

Двухэтажный дом на Фермском шоссе, загоревшийся на этот раз, пришел в негодность и, по всей видимости, по аналогии со своим бывшим "соседом", не будет воссоздан.