СК снова попросит отправить красноярского экс-депутата Анатолия Быкова в СИЗО

Известный красноярский предприниматель и политик Анатолий Быков, которого 22 октября перевели под домашний арест в рамках дела об организации убийств, в тот же день снова подвергся задержанию, сообщает "Интерфакс". Ожидается, что вскоре ему вернут первоначальную меру пресечения - помещение в СИЗО, поскольку того требует дело об еще одном преступлении, которое ему вменяют. СК имеет в виду убийство по найму, к которому Быков, по версии силовиков, имеет отношение.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем... и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда", - рассказали в Следственном комитете.

В свою очередь, перевод под домашний арест объяснялся тем, что следствие по первому делу подошло к концу и держать обвиняемого под стражей уже не было необходимости. Влиятельный бизнесмен может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он обладал депутатским мандатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах.