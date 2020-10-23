Под мостом Бетанкура появится "соответствующий мировым стандартам" скейт-парк

В Петербурге на Петровском проспекте под мостом Бетанкура завершаются работы по строительству нового общественного пространства для активного отдыха, известили в Смольном. Центральной площадкой объекта станет современный скейт-парк.

"Это первая в городе площадка для занятий экстремальными видами спорта, которая разместилась под мостом, который станет для площадки своеобразной крышей, поэтому она будет всесезонной. Кроме этого, по своим параметрам благоустраиваемая площадка для скейт-бординга соответствует мировым стандартам в этой области", - поделился впечатлениями от объекта заместитель главы администрации Петроградского района Евгений Корабельников.

Исходя из планировки и наполненности площадки, скейт-парк, по уверению Смольного, сможет стать местом для международных соревнований.

Территория благоустраиваемого комплекса поделена на четыре зоны: зоны со специализированным покрытием для катания, зоны с рампой, зоны для иных видов экстремального досуга, а также зоны для проведения мероприятий.

По плану, завершить все строительные работы должны уже в текущем ноябре.

Фото: пресс-служба Смольного