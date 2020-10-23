Коронавирусные выплаты медикам решили продлить на 2021 год

В 2021 году в России будет сохранена программа выплат медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, информирует "Коммерсант".

При этом "обновится" механизм начисления денег, что поможет исключить несогласованность в действиях федеральных и региональных властей.

Выплаты будут распределять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.

"Новый поход к администрированию выплат, по мнению Белого дома, позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и их получателями", - уточняет "Ъ".

Надбавки за работу с COVID-19 сохранят на весь 2021 год.

Напомним также, оказывать медикам дополнительную поддержку из-за пандемии COVID-19 весной поручил Владимир Путин.