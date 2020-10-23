В ЗакСе решили легализовать оставшиеся со времен СССР вывески

Комитет по законодательству петербургского парламента выступит с инициативой, запрещающей демонтировать вывески, которые были установлены на зданиях до 10 октября 1996 года. Проект соответствующего закона члены комитета одобрили 23 октября.

По словам единоросса Дениса Четырбока, идея законопроекта родилась после обращения руководства Канонерского судоремонтного завода, вывеска которого была установлена еще в 1980-х годах. Депутат отметил, что "ленинградские" вывески массово демонтируют после жалоб "террориста" на портале "Наш Санкт-Петербург". Аноним указывал на то, что на эксплуатацию старых конструкций не было выдано разрешительной документации.

- Лучше деньги тратить не на штрафы, а на обновление этих вывесок, - заявил Четырбок.

Заместитель председателя комитета по печати Ярослав Иванов отметил, что "террорист", которого упомянул Четырбок подавал жалобу даже на вывеску Конституционного суда. Житель, по словам чиновника, предъявлял тысячи претензий к зданиям по всему городу.

- Это мошенник. У него была задача завалить органы исполнительной власти бесполезной работой, - сообщил зампред комитета.

Чиновник рассказал, что в последнее время реагировать на подобные обращения перестали, ссылаясь на историчность конструкций. Однако Иванов согласился, что обсуждаемый закон нужен, предложив только отталкиваться не от начала 1990 года, как изначально предлагали депутаты, а от 10 октября 1996 года, когда в Петербурге вступил в силу первое постановление о размещении наружной рекламы. Четырбок с этим согласился.

В случае принятия закона снять вывески, установленные до озвученного срока, будет нельзя, но разрешение на их размещение потребуется. Чтобы его получить, нужно будет обратиться в комитет по печати в течение месяца с того момента, как правительство города разработает соответствующий порядок.

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