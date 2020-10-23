ЗакС выступит за запрет выдачи двух лицензий на одно помещение, торгующие спиртным

Законодательное собрание Петербурга намерено выступить с федеральной законодательной инициативой, запрещающий выдавать на одно помещение две лицензии на торговлю алкоголем, и как магазину и как кафе или бару. Проект постановления поддержали 23 октября на заседании парламентского комитета по законодательству.

- [Это необходимо,] чтобы у нас не было ситуации, когда до 22-00 мы работаем как магазин, а после 22-00 как ресторан или бар, - объяснил председатель комитета Денис Четырбок.

Он рассказал, что инициатива стала одним из результатов взаимодействия рабочая группы по так называемому закону о "наливайках. Новый, компромиссный вариант этого закона комитет одобрил неделей раньше, 16 октября. По нему продавать спиртное в барах и кафе, расположенных в "хрущевках" и домах серии "корабли" можно будет только имея зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м. Для заведений, действующих в любых других многоквартирных домах, начнет действовать ограничение в 20 кв. м.

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