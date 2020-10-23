Бэлла Черкесова назначена куратором медиаотрасли и интернета в России вместо Волина

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, сообщается на сайте кабмина. Волин отвечал за развитие медиаотрасли и интернета.

Из распоряжения следует, что Волин ушел в отставку по собственному желанию. На его место назначена Бэлла Черкесова. Ранее она была сотрудницей администрации президента.

Волин был замминистра цифрового развития с 2012 году. На сайте правительства говорится, что при нем были "достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством". Также при Волине телевидение в России окончательно перешло от аналогового вещания к цифровому формату.