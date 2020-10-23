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11:53

Верховный суд отклонил 18 исков к Путину об оспаривании увольнения Фургала

фото ЗакС политика Верховный суд отклонил 18 исков к Путину об оспаривании увольнения Фургала

Верховный суд РФ не стал изучать 18 исков к Владимиру Путину, в которых оспаривался его указ о досрочном увольнении пребывающего под арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, поделились с "МБХ медиа" в группе "Штаб Фургала".

"[Заявители] сейчас запрашивают копии судебных актов. Дальше будут поданы частные жалобы по всем этим отказным определениям в президиум Верховного суда, а после президиума уже в ЕСПЧ, если президиум тоже откажет", - уточнил представитель инициативной группы.

Истцы настаивали на признании нелегитимным пункта 1 указа Путина о досрочном прекращении полномочий Фургала, в котором говорится, что управленец упраздняется в должности в связи с утратой доверия. В заявлениях указывается, что у Путина отсутствовали основания для утраты доверия Фургалу, поэтому постановление президента является немотивированным.

Бывшего краевого главу подозревают в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. 

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.

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