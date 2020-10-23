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12:54

Единоросс Анохин предложил ужесточить возможность работать в России гражданам бывшего СССР

фото ЗакС политика Единоросс Анохин предложил ужесточить возможность работать в России гражданам бывшего СССР

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Андрей Анохин подготовил три проекта федеральных законов, связанных с работой на территории Российской Федерации иностранных граждан, которые могут въезжать в страну без виз. 

Инициативы так или иначе ужесточают действующие миграционные правила, в том числе для жителей большинства республик бывшего СССР. Первым документом Анохин предложил посещающим страну без виз трудовым мигрантам в обязательном порядке получать приглашения на въезд.

"В настоящее время граждане ряда государств вправе свободно въезжать в Россию и находиться на ее территории, просто указав целью своего пребывания трудовую деятельность. Такие иностранные граждане не обязаны подтверждать заинтересованность конкретных работодателей в их труде. Поэтому дальнейшее пребывание таких иностранных граждан, включая вопросы их занятости, наличия у них средств к существованию, жилья, медицинского обеспечения, становятся проблемными", - написал депутат в пояснительной записке.

Другим законопроектом предлагается обязать собственников, сдающих безвизовым мигрантам жилье или другие помещения, в течение трех дней передавать в управляющую компанию информацию о своих съемщиках. В уведомлении должны содержаться паспортные данные арендатора и цель предоставления недвижимости в пользование.

Третьим документом единоросс намерен расширить список профессий, на которые в России не может устроиться гражданин бывшего СССР или другой безвизовой страны. По мнению Анохина, таким людям нельзя быть членами экипажей гражданских самолетов, работать в школах и детских садах и быть задействованным при строительстве и эксплуатации стратегических объектов, в том числе объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи. 

Анохин сообщил ЗАКС.Ру, что из-за пандемии коронавируса и вызванных ей экономических проблем в России необходимо менять отношение к труду. 

- Вся концепция моей законотворческой деятельности в условиях пандемии направлена на увеличение количества рабочих мест для граждан Российской Федерации. [Необходимо] сделать привлекательными за счет поддержки государства профессии и сферы экономической жизни, которые занимают мигранты и, как следствие этого, сократить миграционные потоки и исправить миграционную концепцию введения патентов, ошибочную, на мой взгляд. Введение патентов открыло границы для массового въезда на территорию Российской Федерации, - заявил Анохин.

Отвечая на вопрос, пойдут ли ему навстречу национальные диаспоры, единоросс заявил, что для него первичны интересы граждан своей страны.

Отметим, посещать Россию без оформления визы могут граждане 29 стран. Из них десять ранее входили в состав СССР, в том числе непризнанная большинством государств мира республика Абхазия. В числе прочих безвизовых стран Сербия, Босния и Герцеговина, Куба, Израиль и другие.


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