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13:19

СК назвал цветение фитопланктона одной из главных версий загрязнения океана на Камчатке

фото ЗакС политика СК назвал цветение фитопланктона одной из главных версий загрязнения океана на Камчатке

Следственный комитет считает приоритетной версию о загрязнении Авачинского залива на Камчатке в результате природных факторов, в том числе из-за цветения фитопланктона, сообщается на сайте СК.

По словам следователей, в ходе расследования установлено, что на судах, кораблях и подлодках ВМФ, заходивших в залив, не было утечек нефтепродуктов. Не нашли следов загрязений и в районах, прилегающих к местам захоронения вредных веществ на Камчатке.

Выявленное ранее превышение концентрации нефтепродуктов и фенола в морской воде некритично и наблюдается в акватории залива с 1970 года, сообщили в СК.

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - заявили представители комитета.

Ранее подобную версию выдвинули ученые. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявлял, что, скорее всего, к такой ситуации могли привести токсичные водоросли.

7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Напомним, ранее там на пляже заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.

Исследовавшие дно в бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды.

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