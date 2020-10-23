СК назвал цветение фитопланктона одной из главных версий загрязнения океана на Камчатке

Следственный комитет считает приоритетной версию о загрязнении Авачинского залива на Камчатке в результате природных факторов, в том числе из-за цветения фитопланктона, сообщается на сайте СК.

По словам следователей, в ходе расследования установлено, что на судах, кораблях и подлодках ВМФ, заходивших в залив, не было утечек нефтепродуктов. Не нашли следов загрязений и в районах, прилегающих к местам захоронения вредных веществ на Камчатке.

Выявленное ранее превышение концентрации нефтепродуктов и фенола в морской воде некритично и наблюдается в акватории залива с 1970 года, сообщили в СК.

"Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - заявили представители комитета.

Ранее подобную версию выдвинули ученые. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявлял, что, скорее всего, к такой ситуации могли привести токсичные водоросли.

7 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Напомним, ранее там на пляже заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.

Исследовавшие дно в бухте ученые заявили о гибели 95% морских организмов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды.