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13:21

С конца октября из Петербурга в Анапу можно будет улететь прямым рейсом

фото ЗакС политика С конца октября из Петербурга в Анапу можно будет улететь прямым рейсом

Авиакомпания "Россия" объявила о запуске прямых рейсов из Петербурга в Анапу, известили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь начиная с 25 октября и по 27 марта 2021 года из Северной столицы можно будет отправиться в черноморский город. Указывается также, что стоимость билета в одну сторону составит чуть более 4 тысяч рублей.

По информации АТОР, Анапа является одним из приоритетных летних направлений, куда рейсы из Петербурга отправляются в сезон ежедневно. Завершить перелеты по планам должны были 25 октября, однако было решено оставить их и на зимний период.

Самолеты будут летать три раза в неделю - по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейс отправляется в 08:40 из "Пулково" с прибытием в Анапу в 11:45. Обратно можно будет улететь в 12:35 и приземлиться в городе на Неве в 15:35. 

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