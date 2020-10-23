У Движения демократического обновления сменился председатель Движение демократического обновления (ДДО), основанное депутатом петербургского Заксобрания Михаилом Амосовым и его сторонниками, обновило состав руководящих органов, сообщили ЗАКС.Ру в организации. На состоявшейся 22 октября отчетно-выборной конференции новым председателем ДДО избрали помощника Амосова Владимира Силантьева. Ранее этот пост занимал Сергей Назаров. В правление движения помимо Силантьева и Назарова вошли Александр Гребенюк и Ирина Майорова. Напомним, о создании ДДО было объявлено в ноябре 2018 года. Это произошло после того как Амосов и 47 его сторонников покинули партию "Яблоко". Представители движения участвовали в муниципальных выборах 2019 года, получив большинство в местном совете МО "Гражданка".

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