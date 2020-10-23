Голикова рассказала, кто более подвержен заражению и смерти от COVID-19

Граждане, страдающие сахарным диабетом, подхватывают коронавирус в 10 раз чаще, чем те, у кого данного заболевания нет, приводит "Интерфакс" данные, предоставленные российским вице-премьером Татьяной Голиковой. Кроме того, летальность от COVID-19 среди диабетиков значительно выше.

По словам Голиковой, люди с диабетом и артериальной гипертензией имеют "двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида", соответственно, диабетики и гипертоники - "самая тяжелая когорта" COVID-больных.

Также диабетики чаще остальных проходят через тяжелую форму течения заболевания, они подвержены развитию острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности и, как следствие, нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ. Отсюда и более высокие показатели летальности среди такие пациентов, подчеркнула вице-премьер.

Согласно статистическим данным, диабет как сопутствующее заболевание встречается у 27% COVID-заражённых, чаще всего преобладает в группе пациентов тяжелого течения и осложняется повышением гликемии в 90% случаев.