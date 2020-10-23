"Россия будущего" Навального обратилась в ЕСПЧ из-за отказа Минюста в регистрации

Учреждённая Алексеем Навальным партия "Россия будущего" подала жалобу в ЕСПЧ из-за отказа Минюста РФ регистрировать её, поделился с "МБХ медиа" глава юротдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

В заявлении говорится о нарушении статьи Конвенции о правах человека о свободе объединений и статьи протокола к Конвенции о праве на свободные выборы.

"В России партия является избирательным объединением для участия в выборах и незаконный отказ в регистрации партии препятствует как членам партии, так и иным лицам, которые может партия выдвигать к участию в выборах, в том числе в органы законодательной власти", - пояснил Гимади.

В качестве предполагаемого исхода развития событий, порассуждал соратник Навального, Страсбургский суд может предписать устранить нарушение Конвенции, после чего Верховный суд РФ обязан будет пересмотреть решение Минюста.

"[Суд должен] отменить решение суда, которое признало законным отказ в регистрации и, собственно, суды должны будут признать отказ незаконным, после чего Минюст должен будет зарегистрировать нашу партию. Тем более сейчас важно, что даже никаких формальных препятствий у них к этому нет, потому что из реестра была исключена партия, которая похитила название „Россия Будущего"", - заключил Гимади.

ВС РФ ликвидировал "Россию будущего" - партию, которая никак не связана с Навальным - 21 сентября текущего года.

Напомним также, под названием "Россия будущего" хотел зарегистрировать партию Алексей Навальный, но ему в этом отказывали по формальным причинам. Между очередным отказом и регистрацией партии под этим названием прошло не более месяца. Перед этим Навальный пытался зарегистрировать Партию прогресса, еще раньше – Народный альянс, но и тут сталкивался с отказами. К примеру, под названием Партия прогресса в 2018 году оказалась зарегистрирована бывшая "Гражданская позиция".