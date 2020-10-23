Первый мед начнёт принимать COVID-заражённых с 1 ноября

В клинике Первого государственного медицинского университета им. Павлова для COVID-больных будет развёрнуто 200 коек: свои двери для инфицированных медучреждение откроет 1 ноября, известил ректор вуза Сергей Багненко.

При этом, особо отметил он, оказание медицинской помощи гражданам в плановом режиме остановлено не будет.

"Все обязательства перед городом и Северо-Западом по высокотехнологичной помощи мы выполним. Плановики не пострадают никакие, мы введём субботы - операционные дни, будем развивать вторую смену, в общем, никто не пострадает", - сообщил Багненко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Добавим также, пациентов с коронавирусом лечат уже 20 петербургских больниц и госпиталей. Приём детей осуществляют больница №5 им. Филатова и клиника Минздрава России на Литовской улице.

Сегодня в городе на Неве был побит очередной максимум по суточному приросту заболевших - COVID-19 был выявлен у 710 местных жителей. Всего с начала пандемии заболели более 55 тысяч граждан, выздоровели свыше 35 тысяч человек, скончались - 3565.