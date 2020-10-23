Главреда BAZA Могутина оштрафовали за пикет в поддержку Сафронова

Мещанский суд Москвы оштрафовал главного редактора издания BAZA Никиту Могутина на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, передает "МБХ медиа".

За пикет 7 июля на Могутина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции). Сам он дал понять, что обжаловать штраф не видит смысла.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. Ранее стало известно, что следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников Сафронова.

В день задержания Сафронова 7 июля и позже многие его коллеги в Москве и Петербурге выходили в пикеты, призывая отпустить его. Десятки человек были задержаны, суды штрафовали их, вменяя участие в несогласованных акциях.