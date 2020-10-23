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16:56

В Финляндии исключили возможность появления "отдельного проездного" между страной и РФ

фото ЗакС политика В Финляндии исключили возможность появления "отдельного проездного" между страной и РФ

Генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила заявила, что невозможно учредить некий "отдельный проездной" для путешествия из РФ в государство-соседа: данный вопрос относится к категории общеевропейских, поскольку скандинавская страна, пропуская россиян на свою территорию, автоматически наделяет их правом посещения и других стран Евросоюза.

"Финляндия, как член Евросоюза и Шенгенской зоны, выдавая визу, даёт право на единый въезд не только в Финляндию, но и в другие страны союза без внутреннего пограничного контроля (между странами ЕС и Шенгена), поэтому вопрос электронной визы не финский, а общеевропейский. На сегодняшний день "отдельный проездной" между Финляндией и Россией невозможен", - приводит выдержку из разговора с Ламмила "Деловой Петербург".

Напомним, российско-финская граница закрыта и по сей день для туристов из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

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