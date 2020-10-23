Пригожин подал иск к Владимиру Милову на 5 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к политику Владимиру Милову из-за критических высказываний, сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Иск касается высказываний Милова в видеозаписи под заголовком "Камчатка. Ирина Славина. Киргизия. Навальный", датированной 8 октября. Пригожин счел, что Милов распространил порочащие бизнесмена сведения и "отрицательные характеристики". В частности, это касается рассуждений Милова о том, что в будущем Пригожин может оказаться в тюрьме.

Пригожин, как и в других уже поданных к оппозиционерам исках, требует от ответчика опровергнуть утверждения и выплатить 5 млн рублей компенсации морального ущерба.

Накануне Пригожин подал схожий иск к журналисту Максиму Шевченко, а за день до этого – к оппозиционеру Леониду Волкову. От обоих за высказывания бизнесмен требует по 5 млн рублей. Пригожин также ранее заявлял о намерении подать иски к Алексею Навальному и Любови Соболь.