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17:59

Псковский губернатор пролонгировал "антивирусные" ограничения, добавив несколько новых

фото ЗакС политика Псковский губернатор пролонгировал "антивирусные" ограничения, добавив несколько новых

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников продлил до 30 ноября срок действия введённых в регионе "антиковидных" ограничений, внеся соответствующие правки в ранее изданный указ, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В перечне утвержденных ранее мер появилось и несколько новых: так, начиная с 26 октября с 23:00 до 06:00 в регионе воспрещается проведение любых массовых мероприятий. Параллельно устанавливается запрет - по аналогии с другими субъектами СЗФО - на работу точек общепита в ночное время. Ночью можно будет заказать доставку еды на дом дистанционно либо непосредственно в заведении - но без его посещения. Ночью санкционирована деятельность только точек, открытых на вокзалах, автозаправках, в аэропорту.

Согласно данным оперштаба Псковской области, в регионе COVID-19 выявили у более 7 тысяч человек, излечились 4428 пациентов, скончались 68 граждан.

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