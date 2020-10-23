Псковский губернатор пролонгировал "антивирусные" ограничения, добавив несколько новых

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников продлил до 30 ноября срок действия введённых в регионе "антиковидных" ограничений, внеся соответствующие правки в ранее изданный указ, рассказали в пресс-службе областной администрации.

В перечне утвержденных ранее мер появилось и несколько новых: так, начиная с 26 октября с 23:00 до 06:00 в регионе воспрещается проведение любых массовых мероприятий. Параллельно устанавливается запрет - по аналогии с другими субъектами СЗФО - на работу точек общепита в ночное время. Ночью можно будет заказать доставку еды на дом дистанционно либо непосредственно в заведении - но без его посещения. Ночью санкционирована деятельность только точек, открытых на вокзалах, автозаправках, в аэропорту.

Согласно данным оперштаба Псковской области, в регионе COVID-19 выявили у более 7 тысяч человек, излечились 4428 пациентов, скончались 68 граждан.