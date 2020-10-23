Глава Минздрава пообещал, что вакцина от коронавируса в России будет бесплатной и доступной

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что вакцина от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска массового производства, передает "Интерфакс".

По словам Мурашко, речь идет сразу о нескольких российских вакцинах от инфекцией. Он заявил, что вакцинация станет "бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства".

Пока в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Причем в удостоверении второго препарата указывалось, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились, и защитный титр антител неизвестен.