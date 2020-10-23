Комздрав определил критерии вакцинации медработников от COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга 23 октября представил проект распоряжения "Об организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Прививать планируется работников государственных и негосударственных медучреждений, не имеющих антител к COVID-19 и не зараженных коронавирусом. Вакцинации подлежат медики, непосредственно взаимодействующие с пациентами, у которых выявлен коронавирус или есть подозрение на заражение. Это врачи, оказывающие первичную помощь на дому, работники специализированной медицинской и скорой помощи. Планируется прививать персонал в возрасте от 18 до 60 лет.

Главных врачей медучреждений попросят обеспечить своих сотрудников направлениями на вакцинацию. Ее планируется производить в Городской больнице № 40 Курортного района и Поликлиническом отделении № 69 при Детской городской поликлиники № 68.

Комздрав запросит у главврачей списки медработников, которых необходимо привить. Вместе с начальниками отделов здравоохранения администраций Красногвардейского и Курортного районов руководителям медучреждений предстоит ежемесячно отчитываться перед комитетом об использовании вакцины.

В Комздраве ЗАКС.Ру подтвердили, что вакцинирование медработников будет проходить добровольно. Ранее об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Проект решения комитета до 5 ноября находится на антикоррупционной экспертизе.