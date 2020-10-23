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19:16

В Москве простились с протоиереем Смирновым

фото ЗакС политика В Москве простились с протоиереем Смирновым

 

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с протоиреем Димитрием Смирновым, передает "Интерфакс".

Проститься со священнослужителем пришли несколько тысяч человек, для этого храм оставили открытым на ночь. Накануне глава Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Наро-Фоминский Парамон отслужил панихиду по священнику, утром отпевание возглавил первый викарий патриарха митрополит Воскресенский Дионисийю

Епископ Пантелеимон назвал Смирнова "пророком современности". Он заявил, что отец Димитрий открыл три детских дома, а его заявления о гражданских браках – защита женщин.

"Он защищал женщин, когда говорил об этих несчастных гражданских женах, униженных, чья честь бывает поругана. Он имел не любовь-размазню, когда красивые слова, но мужественную, которая может защищать слабых, угнетенных. В его словах была сила - сила любви", - сказал епископ.

Митрополит Дионисий назвал отца Димитрия примером настоящего гражданина и пастыря, который был "живым, настоящим, способным не бояться, способным сострадать и обличать общество". Он подчеркнул, что "церковь не должна быть мягкотелой". Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, где он долгое время был настоятелем.

Смирнов умер на 70-м году жизни 21 октября. В мае он переболел коронавирусной инфекцией, хотя перед этим отрицал возможность заражения и считал эпидемию коронавируса "чрезвычайно полезным явлением".

Смирнов возглавлял патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства. В июле 2019 года его госпитализировали в тяжелом состоянии, после этого он покинул свой пост. Смирнов был известен неоднозначными высказываниями ультраконсервативного толка. К примеру, женщин в гражданском браке он сравнивал с проститутками и и выступал против того, чтобы девочки получали образование.

 

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