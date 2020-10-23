18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:47

Семья Славиной просит МВД проверить сотрудников Центра "Э" из-за давления на журналистку

фото ЗакС политика Семья Славиной просит МВД проверить сотрудников Центра "Э" из-за давления на журналистку

Семья главного редактора Koza.Press Ирины Славиной обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцову с просьбой проверить действия сотрудников Центра "Э" по Нижегородской области из-за давления на журналистку, передает "МБХ медиа". Также родные Славиной попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать материалы доследственной проверки самоубийства Славиной из регионального СК в федеральный.

По словам адвоката Александра Караваева, в обращении к Колокольцеву семья Славиной указала на то, что журналистку в течение последних лет постоянно преследовали силовики, в частности, бывшие и действующие сотрудники нижегородского Центра "Э". По словам родных Славиной, именно силовики "инициировали неправосудное преследование и лично участвовали в моральном давлении на журналистку через подконтрольные паблики" в интернете.

Также семья Славиной просит Колокольцева взять проверку под личный контроль. По их мнению, местный Центр "Э" "вышел за все возможные разумные и неразумные рамки".

1 октября силовики пришли в квартиру Славиной с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организации", возбужденному в отношении местного активиста Михаила Иосилевича. До этого ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова. 2 октября Славина покончила с собой перед зданием МВД в Нижнем Новгороде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 октября, 17:59 Муж Ирины Славиной потребует передать материалы доследственной проверки в СК России

14 октября, 20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

14 октября, 13:56 Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

13 октября, 11:57 Несмотря на позицию губернатора, в Нижнем Новгороде вновь разобрали мемориал в память о Славиной

13 октября, 11:54 Суд прекратил дело Славиной о фейковых новостях в связи с ее смертью

8 октября, 15:11 Амосов обратился в СК из-за обыска у Славиной, предшествовавшего ее суициду

7 октября, 12:38 Вишневский напомнил о смерти Политковской и Славиной с трибуны ЗакСа

6 октября, 16:29 В Нижнем Новгороде простились с Ириной Славиной

6 октября, 15:58 Профсоюз журналистов требует возбудить дело о доведении Славиной до самоубийства

6 октября, 12:29 Правозащитники требуют прекратить использовать обыски как инструмент давления


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:10 Муниципал: Администрация МО "Московская застава" выделила 2,3 млн рублей на покупку Toyota Camry

20:56 СМИ: Смольный обсуждает передачу РПЦ зданий Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре

20:23 Смольный запретил все развлечения в барах и ресторанах Петербурга, кроме еды

19:47 Семья Славиной просит МВД проверить сотрудников Центра "Э" из-за давления на журналистку

19:16 В Москве простились с протоиереем Смирновым

18:57 Комздрав определил критерии вакцинации медработников от COVID-19

18:48 Столичную активистку оштрафовали за 150 тысяч рублей за пикет: к делу прикреплено фото другой женщины

18:43 Комитет Госдумы одобрил поправки Путина о главенстве Конституции над международным правом

18:24 СК Петербурга внял просьбе Бастрыкина: разрушение Александровских ворот привело к уголовному делу

18:18 Глава Минздрава пообещал, что вакцина от коронавируса в России будет бесплатной и доступной

18:07 Смольный планирует "арендовать" пальмы и фикусы за 1,7 млн рублей

17:59 Псковский губернатор пролонгировал "антивирусные" ограничения, добавив несколько новых

17:43 Пригожин подал иск к Владимиру Милову на 5 млн рублей

17:30 Сафронову отказали в общении с матерью, так как он может "завербовать" её или связаться с иноразведкой

17:00 ЦИК продолжит добиваться отставок в Горизбиркоме Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru