Смольный запретил все развлечения в барах и ресторанах Петербурга, кроме еды

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что в ресторанах и барах Петербурга будет фактически запрещена любая деятельность, кроме непосредственно услуг питания, передает "Фонтанка.ру".

"Фактически необходимо получать услуги общественного питания, другие услуги до 29.11 приостановлены", - подчеркнул Ситов.

Накануне в постановление № 121 о "коронавирусных" ограничениях внесли поправки, согласно которым приостанавливается работа заведений общепита с 23:00 до 6:00. Также в этих заведениях запрещается "деятельность в области отдыха и развлечения" - такая как аттракционы, игры, шоу, тематические выставки, караоке и выступления живых музыкантов.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев признал, что сейчас в Петербурге "можно говорить о некой второй волне" распространения коронавирусной инфекции. В последнее время в Петербурге ежедневно регистрируют примерно по 700 новых случаев заражения коронавирусом в день.