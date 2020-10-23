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23 октября, 22:23

Под запретом с понедельника

С понедельника, 26 октября, Петербург заживет по-новому. Кафе, бары и рестораны прекратят работать в ночное время, за проезд в общественном транспорте без маски начнут штрафовать, а на предприятия будут чаще заглядывать с проверками. Во всяком случае, этим грозятся в Смольном. Во многих городах России подобные меры уже действуют. 

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"Комендантский час" для баров

По 29 ноября кафе, бары и рестораны не смогут работать круглые сутки. Заведения будут вынуждены закрываться в 23-00 и открываться в 06-00, согласно поправке в постановление Смольного № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Вице-губернатор Евгений Елин эмоционально прокомментировал это решение журналистам: 

"Кому-то если очень хочется танцевать и песни петь, давайте дома, в домашней обстановке. И в конце концов, после 23 часов есть вредно". (цитата по "Мир24")

Придумали такой "комендантский час", конечно, не в Смольном. Аналогичная мера уже действует в Германии и в нескольких российских регионах. Некоторые из них предусмотрели особенности для своих ограничений. 

В Москве, например, с 19 октября в заведения, работающие по ночам, пускают только по QR-кодам и после отправки СМС на специальный номер. Таким образом, власти отслеживают посетителей баров и клубов и, если у кого-то из них обнаруживается коронавирус, других посетителей должны оповещать об этом. Эксперимент действует до 1 ноября. В Новгородской области в знак исключения по ночам разрешили работать заведениям, расположенным вдоль федеральных трасс М10 "Россия" и М11 "Нева" - чтобы питались дальнобойщики и путешественники. Соседняя Ленинградская область как обычно демонстрирует дифференцированный подход - жесткость ограничений зависит от зоны того или иного района. Время работы общепита, ночных клубов и дискотек ограничили периодом с 06-00 до 23-00 только в "красной" зоне. При этом губернатор Александр Дрозденко запретил танцевать без масок в клубах по всей области. 

Свои оговорки есть и в Петербурге. Общепиту здесь разрешено работать по ночам на территории вокзалов, аэропортов и автозаправочных станций. Также можно продавать еду на вынос, но это условие традиционно для всех регионов, которые ввели подобные запреты.

Отметим, из текста постановления следует, что привлекать к ответственности будут владельцев заведений-нарушителей, но не их ночных посетителей.

Никакого праздника

Для учреждений общественного питания также вводят запрет на ведение деятельности "в области отдыха и развлечения". Речь идет не только о концертах, стендап-шоу и прочем. Под запрет теоретически подпадают даже настольные игры - в  комитете по промышленной политике пояснили, что до 29 ноября приостановлено предоставление любых услуг кроме собственно питания. 

На тот же срок - до 29 ноября - организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано воздержаться от проведения очных досуговых и торжественных мероприятий. Органам исполнительной власти мероприятия разрешено проводить только в исключительных случаях и по личному распоряжению губернатора. 

В некоторых регионах проведение праздников и вовсе отменили. На такие меры в конце октября пошли, например, власти Волгоградской и Костромской областей. О том, как за счет налогоплательщиков в разгар пандемии в Петербурге готовили празднование Дня Конституции и других важных праздников, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Без масок - пешком

В постановлении № 121 и раньше было указано, что пользоваться общественным транспортом, в том числе такси, без средств индивидуальной защиты нельзя. Эта норма действовала с 1 июня. С лета за ношением масок с переменным успехом следили на входе в петербургскую подземку. Одной новой поправкой в постановление формально требования даже смягчаются - уточняется, что, если транспортное средство оборудовано изолированной перегородкой для пассажира, можно ехать без СИЗ. Очевидно, имеется в виду в первую очередь такси. Однако другой новеллой вводится обязанность для перевозчиков следить, чтобы их пассажиры были в масках и перчатках.

Чиновники пообещали, что и сами возьмут этот вопрос на больший контроль. Прозвучала даже угроза не пускать без средств защиты в общественный транспорт. 

"С 26 октября будет значительно увеличено количество рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел для установления личности нарушителей масочного режима. В том числе проверки коснутся и работы такси", пообещали в комитете по транспорту.

Кроме того, губернатор Александр Беглов в пятницу, 23 октября, подписал постановление, согласно которому выписывать штрафы за проезд без масок и перчаток в общественном транспорте смогут не только полицейские, но и чиновники. Глава города уточнил перечень уполномоченных должностей. В него вошли главы районов и их заместители, руководство структурных подразделений, специалисты и обеспечивающие специалисты районных администраций, а также сотрудники комитета по транспорту.

Штрафовать предлагается по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Максимальное наказание для граждан по ней - 30 тысяч рублей. 

Угрозы штрафов за отсутствие СИЗ в общественном транспорте - тоже общероссийская тенденция последних дней. Судя по сообщениям региональных СМИ, проверки на дорогах в двадцатых числах октября возобновились сразу в нескольких субъектах федерации. Например, в Карелии, Башкирии, Воронежской  и Саратовской областях. 

Детские игры 

До 26 октября в Петербурге была разрешена работа только тех детских игровых комнат, которые расположены на территориях предприятия торговли, предприятий общественного питания и в торгово-развлекательных центрах. Теперь и их деятельность ограничили. Доступны будут только детские комнаты площадью до 50 квадратных метров. 

База пенсионеров

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет по-прежнему просто рекомендован. Однако в Смольном не исключают возврата ограничений для людей из возрастной группы риска. 

Пока городские власти усиливают контроль за работающими пенсионерами. Руководители коммерческих организаций до 26 октября обязаны передать в городскую администрацию списки своих сотрудников старше 65 лет, не переведенных на дистанционную работу. 

Рекомендациями для пенсионеров сидеть дома ограничиваются в большинстве регионов страны. Однако в Пермском крае гражданам старше 65 лет уже запретили прогулки и занятия спортом. На улицу им можно выходить только до магазина или за медицинской помощью. 

Больше проверок

Наконец, с 26 октября власти Петербурга обещают организовывать больше проверок предприятий и организаций. Их будут проверять на наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников, дезинфекции помещений и соблюдение прочих правил безопасности жизнедеятельности. 

"Время уговоров и предупреждений закончилось", - заявил на этот счет вице-губернатор Елин. 

Сергей Еремеев


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