Смольный допустил введение обязательной самоизоляции для пожилых петербуржцев

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что в Петербурге может быть снова введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, передает "Фонтанка.ру".

Такие меры Смольный может принять, если ситуация с эпидемией коронавируса в городе продолжит ухудшаться. По словам Ситова, это одно из решений, которое позволит избежать глобальных ограничений.

"Пока мы не рассуждаем [об этом], но в случае ухудшения статистики, это возможная мера", - сказал Ситов.

Напомним, согласно последним поправкам в постановление о "коронавирусных" ограничениях в Петербурге, организациям предписано направить в комитет номера телефонов сотрудников старше 65 лет, которых нельзя перевести на удаленный режим работы, с обоснованием.

Кроме того, Ситов допустил, что Смольный может по примеру Москвы обязать работодателей составлять списки работников на удаленке. По словам чиновника, такие меры имеют "меньшие последствия для экономики, чем закрытие предприятий".