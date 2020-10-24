В России выявили еще 16,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 713

В России за последние сутки зарегистрировано 16 521 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии в статистику внесли 1 497 167 пациентов с коронавирусом, из них 1 130 818 уже выздоровели. По официальным данным, от коронавируса умерли 25 821 человек, из них 296 внесены в статистику за последний день.

В Петербурге выявлено 713 новых случаев заражения (56 091 за все время эпидемии). Еще 37 петербуржцев признаны умершими от коронавируса, всего в городе насчитывается 3 602 летальных исхода. В Ленобласти заразились еще 128 человек (10 530 в общей сложности).

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 18 502 человек (+186), в Архангельской – до 18 389 (+272), в Коми – до 11 863 (+213). В Псковской области всего заболели 7 011 человек (+109), в Новгородской – 6 780 (+78), в Вологодской – 6 349 (+95). В Калининградской области в статистику внесены 6 176 заболевших (+86), в Карелии – 5 721 (+128), в НАО – 415 (+8).