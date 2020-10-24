НИИ гриппа в Петербурге работает над вакциной от коронавируса в виде спрея для носа

Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Петербурге разрабатывает вакцину от коронавируса в форме капель или спрея для носа, передает ТАСС.

Вакцина "предполагает интраназальное применение - то есть в виде капель или спрея в нос", сказали представители института. Эта вакцина будет сделана на основе вируса гриппа. В учреждении сообщали, что ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Также консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки.

И.о. директора института Дмитрий Лиознов сообщил, что пока начались доклинические испытания на животных. Испытание вакцины на добровольцах планируется начать в 2021 году.

Пока в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Причем в удостоверении второго препарата указывалось, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности вакцины не проводились, и защитный титр антител неизвестен.