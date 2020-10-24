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13:27

Беглов ушел на удаленку после контакта с зараженными коронавирусом

фото ЗакС политика Беглов ушел на удаленку после контакта с зараженными коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный режим работы из-за возможного контакта с зараженными коронавирусом, сообщили в аппарате губернатора.

По словам представителей Смольного, Беглов мог контактировать "с лицами, чей тест на Covid-19 оказался положительным". О ком именно речь, не уточняется. Пока все совещания с участием Беглова будут проводиться по видеосвязи.

"Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности", - отметили в Смольном.

В Петербурге изо дня в день сильно растет число зараженных коронавирусом: в последние дни регистрируется по 700 новых случаев заболевания.

В сентябре Беглов пропадал с радаров и вместо него документы подписывал вице-губернатор Валерий Пикалев, обозначенный как врио губернатора. Тогда пошли слухи о возможной отставке Беглова и о том, что он мог уйти на самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным. Позже Беглов объяснил свое исчезновение тем, что повредил "пишущую" руку.


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