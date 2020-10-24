В пробах воды из океана на Камчатке нашли продукты распада ракетного топлива

Ученые химического факультета МГУ обнаружили в пробах воды с Камчатки два продукта распада гептила – компонента ракетного топлива, сообщается в выпуске YouTube-канала "Редакция".

Эколог Георгий Каваносян заявил, что в пробах обнаружены нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен, и появиться они могли только техногенным путем. По словам ученого, гептил мог запустить выделение токсинов водорослями, что и привело к гибели морских организмов.

Ранее Следственный комитет заявил, что считает версию "красных приливов" приоритетной. Пока ведомство расследует уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды.

Напомним, ранее на пляже Авачинской бухты на Камчатке заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура.