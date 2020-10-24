Минпромторг упростил продажу лекарств в России из-за проблем с системой маркировки

Минпромторг временно разрешил продавать в России лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки препаратов, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Решение было принято после обращения девяти объединений фармкомпаний, аптек и поставщиков лекарств. Они пожаловались на случаи сбоев в системе маркировки, которые привели к "остановке движения лекарств по цепи поставок на всех ее уровнях, зачастую с ее полной блокировкой". Склады аптек оказались переполнены, производителям пришлось остановить поставки, а аптеки не могли выдавать маркированные лекарства пациентам.

"Принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки", - сказал Мантуров.

По словам Мантурова, с момента запуска системы маркировки лекарств были зафиксированы два сбоя, которые "были устранены оператором в течение суток". Однако, сказал министр, до сих пор остаются проблемы, связанные с "недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами".