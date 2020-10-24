Навальный поднялся в рейтинге доверия у россиян после отравления

Оппозиционный политик Алексей Навальный поднялся на несколько строчек в рейтинге персон, пользующихся у россиян наибольшим доверием, пишет РБК со ссылкой на рейтинг исследовательского холдинга "Ромир". Рейтинг обновляется раз в квартал.

Навальный занял четвертую строчку рейтинга. Он прибавил пять позиций, обогнав министра обороны Сергея Шойгу (пятое место) и премьер-министра Михаила Мишустина (шестое место). Первую строчку занял президент Владимир Путин, на втором месте – министр иностранных дел Сергей Лавров, третье место занял лидер ЛДПР Влалимир Жириновский.

В первой десятке рейтинга оказались не только политики. Седьмое место занял телеведущий Андрей Малахов, восьмое – юморист Максим Галкин, девятое – Константин Хабенский. Замкнул десятку телеведущий Владимир Соловьев. Мэр Москвы Сергей Собянин оказался на 23-й строчке рейтинга вслед за певицей Ольгой Бузовой.

Навальный остается на реабилитации в Германии после отравления. В августе он впал в кому при перелете из Томска в Москву и вышел из нее спустя три недели. Экспертизы, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также выводы ОЗХО показали, что Навального отравили, возможно, новой версией яда "Новичок".