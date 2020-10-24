Под Выборгом убили бизнесмена и депутата Петрова

Совладелец Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, муниципальный депутат совета города Выборг Александр Петров был убит 24 октября в своем коттедже в поселке Великое. На его теле обнаружено огнестрельное ранение.

По данным 47news, информация о покушении поступила в управление уголовного розыска Петербурга около шести часов вечера.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника областного управления Следственного комитета Сергея Сазина.

Александр Петров - отец автогонщика Виталия Петрова, бывшего первым российским пилотом "Формулы-1".