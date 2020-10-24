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21:34

Женский протест у Гостиного двора

В центре Петербурга 24 октября пикетировали против перепрофилирования родильных домов под ковид-центры. Роддома для приема коронавирусных больных передали уже в нескольких регионах России. Участницы акции считают, что случившееся стало следствием оптимизации медицины.

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Протестное мероприятие организовала "СоцФем-Альтернатива". Пикетные очереди состоялись параллельно в Москве, у администрации президента, и в Петербурге, рядом с Гостиным двором. Поводом стали новости из Томска, где накануне родильный дом № 4 начал принимать пациентов с коронавирусом. В Томске провели несколько акций протеста против перепрофилирования этого учреждения, под электронной петицией с требованием "спасти лучший роддом Томска" подписались более 40 тысяч человек. Аналогичную петицию создали сотрудники роддома № 5 города Омска, который тоже планируется отдать под ковидных пациентов.  В Пятигорске под лечение COVID-19 перепрофилировали единственный в городе роддом, пишут "Такие дела". Медперсонал выступал против этого решения. 

Участницы петербургской акции утверждали, что проблема также может быть актуальна для Новосибирска, Тюмени, Хабаровска и ряда других городов.

"С 2000 по 2019 год количество больниц сократилось на 5,4 тысячи. И как только пришла пандемия и наступил коллапс, государство решило бороться с этой проблемой уже привычным способом - за счет женщин", - написали феминистки в анонсе своих пикетов.

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Акцию у Гостинки поддержали порядка 10 человек. Пикетная очередь осталась почти незамеченной, внимание прохожих больше привлекали не плакаты "Медицина калечит женщин" и "Роддом не равно COVID госпиталь", а выступавший поблизости уличный ансамбль. 

- Мест может не хватать не только в больницах, но и в роддомах. Это перекидывание проблемы, - поделилась с ЗАКС.Ру своим мнением участница "СоцФем Альтернативы" Марина Ширяева. - Государство расписалось в своей некомпетентности. В том, что они развалили медицину. И они ещё говорят, что это необходимая мера. Необходимой мерой было открывать больницы.

Акция продлилась час и завершилась без происшествий и задержаний. Спокойно отпикетировали и в Москве.

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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