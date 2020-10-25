СК квалифицировал смерть депутата Петрова под Выборгом как убийство по найму

По факту насильственной смерти муниуципального депутата Выборга Александра Петрова региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Силовики исходят из той версии, что имело место убийство по найму.

"Неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области", - в частности, гласит сообщение.

Разбираться в обстоятельствах убийства будут следователи из отдела по расследованию особо важных дел.

Помимо политической деятельности, депутат был влиятельным в Выборге предпринимателем - в частности, являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании. Кроме того, он приходился отцом известному автогонщику Александру Петрову, который стал первым россиянином, участвовавшим в "Формуле-1" в качестве пилота.